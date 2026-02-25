競輪の25年優秀選手表彰式典が25日、都内のホテルで三笠宮家の彬子さまが出席され、ファン、関係者ら約400人を集めて盛大に行われた。優秀選手賞を受賞した脇本雄太（36＝福井・94期）はグランドスラムと史上初のグランプリスラムを達成したことでも表彰された。グランプリスラムの特別リングをはめた脇本は「昨年は出だしのG1から優勝できて近畿に流れがあるかな、と思っていた。今年は近畿のS班が4人で凄く盛り上がってい