元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が25日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、事務所内の競争について語った。シングルを同日リリースした「なにわ男子」と「M！LK」の争いについての記事を紹介。「コイツには負けられないと思ったことは」のテーマで問われた。中丸は「過去の話、具体的に誰かに勝ちたい、負けたかもという話じゃないんですけど」と前置き。「ジュニア時代はあらゆるところ、ラ