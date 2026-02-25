イギリスメディアとロシアの独立系メディアは、ウクライナ侵攻で戦死したロシア兵のうち、20万人以上の名前を独自調査で確認したと公表しました。イギリスBBCとロシアの独立系メディア「メディアゾーナ」は24日、ウクライナ侵攻開始後に死亡したロシア兵について独自に分析し、20万186人の名前を確認したと報じました。地域別では、農村部の犠牲が際立つ、中部のバシコルトスタン共和国が7700人で最も多く、「戦争の負担が国民に均