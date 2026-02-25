競輪の25年優秀選手表彰式典が25日、都内のホテルで三笠宮家の彬子さまが出席され、ファン、関係者ら約400人を集めて盛大に行われた。郡司浩平（35＝神奈川・99期）が神奈川勢初のグランプリ制覇を果たし、最優秀選手賞を受賞した。特注のチャンピオンブレザーに袖を通し「地元のファンの方が喜んでくれたのが一番良かった。父（盛夫＝50期・引退）も自分以上に喜んでくれた」と支えてくれた人たちに感謝した。昨年はグラ