〈《エプスタイン事件》「赤ん坊は何百万も…」「明日、欲しい？」少女を性的虐待し、著名人に斡旋…獄中死したジェフリー・エプスタインが送っていた"メールの中身"〉から続く1月30日、欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」にまつわる資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開された。