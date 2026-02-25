千葉ロッテマリーンズは25日、2026シーズンよりチームキャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手が着用するユニホームに入るキャプテンマークのデザインが決定したと発表した。ソトが自ら監修したキャプテンマークは、ソト選手の出身地の「プエルトリコ国旗」をモチーフにCaptainの頭文字「C」と融合したデザインとなっており、マークはユニホームの右袖部分に掲出される。キャプテンマークが入ったユニホームは開幕戦となる