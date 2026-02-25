規制緩和のイメージ総務省が、テレビ局を対象とする「マスメディア集中排除原則」を見直し、同じ地域で競合する二つの局の経営統合を容認する検討に入ったことが25日、関係者への取材で分かった。規制緩和により効率的な経営を後押しし、統合後も二つの放送波を持つ「1局2波」を可能にし、放送の多様性を維持する狙いがある。この案を議論してきた総務省の有識者会議は2月、「同一地域内の複数局の支配を認めるべきではないか