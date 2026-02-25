高市首相が自民党の衆議院議員全員に約3万円分のカタログギフトを配ったことについて、野党が批判を強めています。中道改革連合・小川代表：ギフトを党内にばらまくこと自体の倫理観、金銭感覚、古い自民党の体質。こうしたものを看過するわけにはいかない。中道改革連合の小川代表は「不問に付さない」と述べ、厳しくただす姿勢を示しました。国民民主党の古川国対委員長は「政治不信を生む」として「選挙に勝って慢心があるので