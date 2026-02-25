犬が骨折したときにかかる費用 愛犬が骨折してしまったとき、突然のことに動揺してしまうかと思いますが、費用の目安を知っておくことで、冷静な判断がしやすくなります。 犬が骨折したときにかかる費用は、骨折した部位や治療内容によっても大きく変わると言えます。 数万円で済むケースもあれば、数十万円に及ぶケースもあるでしょう。 また、動物病院は自由診療であるため、選択する動物病院によって、費用は