「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・仙石原の温泉宿『箱根 星のあかり』です。絶景と名湯、客室の湯でひとり贅沢時間うあ〜あああ。思わず大きく伸びをして声が出る。目の前に広がるのは箱根外輪山の大パノラマ。湯と景色をひとり占め。湯音と肌に馴染む柔らかな湯に癒されていく。数ある箱根の湯宿の中から、今回選んだのはこ