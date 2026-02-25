横浜FCが５−１で快勝した栃木シティ戦の77分のシーンだ。１トップの駒沢直哉が敵陣ペナルティエリアの手前で、相手のボールホルダーにプレスをかける。左サイドにパスが出されると、左ウイングバックの村田透馬がすかさず対応。相手はビルドアップをやり直したところに、今度はシャドーの山田康太が反応し、バックパスを受けた相手GKに寄せる。そこから縦パスが出てくると、ボランチの小倉陽太が鋭い出足でボール奪取を狙う