大阪メトロ「中津駅」で発煙との一報があり、一時、地下鉄御堂筋線は全線で運転を見合わせました。詳しく調べると…。消防によりますと、大阪市北区の中津駅付近で、「線路から発煙、運行を停止しています」といった内容の通報がありました。このため、午後４時２０分ごろから御堂筋線は、江坂〜なかもずの全線で運転を見合わせました。消防が現場の状況を確認すると、発煙でなく、車両で巻き上がった粉塵らしいということ