2025年12月、大曽根エリアにオープンした「東北麻辣湯大曽根店」は、麻辣湯（マーラータン）の専門店です。店内には食材名が分かりやすく表示された具材が71種類並び、セルフで好きな具材を選ぶスタイル。料金は100gごとの量り売りで決まります。野菜は毎日仕入れており、鮮度の良さも自慢です。おすすめは、カキやホタテ、山クラゲ、ブロッコリー、目玉焼き、魚卵入りの白いカニカマ。特にカキとホタ