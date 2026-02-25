26日（木）は、北日本や北陸で晴れる所が多いでしょう。太平洋側も天気が回復傾向で、東海や近畿は晴れ間があり、東京あたりも午後は日が差す時間がありそうです。最高気温は東海から西で19℃前後と暖かくなりますが、関東や東北はあくまで平年並みで、仙台は7℃までしか上がらない予想です。27日（金）は北日本や西日本で天気が崩れますが、東日本あたりは曇りと晴れの境目という位置づけです。関東は内陸で晴れ間があるかもしれ