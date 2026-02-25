「プレミアムローストコーヒー」（ホット）日本マクドナルドは、コーヒー豆選びからこだわった、ガツンとした力強さとクリアなキレが味わえる「プレミアムローストコーヒー」（ホット）を約3年ぶりにリニューアルし、2月25日から全国のマクドナルド店舗で提供を開始する。マクドナルドでは、消費者においしく品質のよいカフェメニューを提供するカフェブランド“McCafe（マックカフェ）”において、より多くの消費者にマクドナルド