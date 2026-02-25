仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の販売代行を手がけるはせがわは、高いデザイン性と耐久性を誇るガラス製墓石「光り墓（ひかりぼ）」の技術を応用した、新しい供養の形となるガラス製位牌「悠璃」（ゆうり）を2月から東日本地区8店舗で販売を開始した。芸術的な透明感と、台座に遺骨を納めることができる実用性を兼ね備え、現代の祈りの空間に新たな彩りを添える。この商品は、社員が日々の生活や消費者が抱える悩み・心配事から得た気