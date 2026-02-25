全国の複数自治体のホームページ（HP）が閲覧できない障害が25日発生した。共同通信の調べでは、障害が発生したのは群馬県や同県高崎市、水戸市、大阪府岸和田市、長崎市など。高崎市によると25日昼ごろ、市民からの問い合わせで判明した。担当者は「原因が分からない」と説明した。高崎市などのHPのシステムを提供している会社は、発生原因について「調査中で答えられない」と話している。福山市民病院（広島県福山市）のHP