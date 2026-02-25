結核予防関係婦人団体中央講習会であいさつされる紀子さま＝25日午後、東京都千代田区（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは25日、東京都千代田区のホテルを訪れ、第30回結核予防関係婦人団体中央講習会に出席された。開講に当たり「さまざまなことを学び、人々の健康を支える活動を進めていく大切さを共有できたらと思う」とあいさつした。紀子さまが総裁を務める結核予防会などが主催した。あいさつで、新型コロナウイルスが流行し