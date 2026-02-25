◇球春宮崎ベースボールゲームズオリックス6―1ロッテ（2026年2月25日SOKKEN）NPB球団と今春最初の対外試合に臨んだオリックスが快勝した。1点を先制された初回、先頭の西川龍馬外野手（31）がカウント2―0からジャクソンの速球を完璧にとらえて右越えに運ぶ同点ソロ。1―1で迎えた6回無死一塁では、代打で登場した森友哉捕手（30）がサウスポー・坂本の初球ストレートをとらえた右越え2ランを放った。投手陣も開幕ロ