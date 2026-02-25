２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３８９円１８銭（０・７９％）高の４万９８６２円５８銭だった。２月１９日以来、約１週間ぶりに最高値を更新した。値上がりは２日連続で、全銘柄のうち、６割超にあたる２０９銘柄が上昇した。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２６２円０３銭（２・２０％）高の５万８５８３円１２銭で、約２週間ぶりに最高値を更新した。日経