「ＰＡＬＢＯＡＴ宮島開設１１周年記念第６回週刊大衆杯」（２５日、宮島）２月最後の宮島ボートは２５日に最終日を迎え、１２Ｒで優勝戦が争われた。最終日の気象条件は曇り空でホームは追い風３メートル。予選２位、優勝戦２号艇の藤原啓史朗（３５）＝岡山・１１２期・Ａ１＝が２コースからコンマ１０のＳを決め差し切りＶ。昨年９月大村Ｖ以来の優出となった宮島で、２６年初Ｖを飾った。予選１位で１号艇の石野貴之（大