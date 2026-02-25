ロッテは25日、今季のチームキャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手の着用ユニホームに入るキャプテンマークのデザインが決定したと発表した。ソト選手が自ら監修したキャプテンマークは、ソト選手の出身地の「プエルトリコ国旗」をモチーフにCaptainの頭文字「C」と融合したデザインとなっており、マークはユニホームの右袖部分に掲出される。キャプテンマークが入ったユニホームは開幕戦の3月27日（金）西武戦（ZOZOマ