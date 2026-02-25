習近平率いる中国共産党が2027年に台湾有事を起こすという予測がある。国際政治学を研究する佐々木れなさんは「2027年は人民解放軍建軍100周年。中国は台湾にじわじわと圧力をかけているが、時間をかけてはいられないとも考えている」という――。※本稿は、佐々木れな『自滅する米中』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト日中首脳会談を前に習近平国家主席と握手する高市早苗首相（＝2025年10月31日、韓