フィギュアスケート男子?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）と、同女子の李海仁（イ・ヘイン＝韓国）に熱愛報道が出たことで、韓国でも話題騒然となっている。今回の熱愛はマリニンの母国である複数の米メディアが報道。ともにミラノ・コルティナ五輪に出場したマリニンと李が、ミラノ市内で?猫カフェデート?したと報じ、これまでもＳＮＳ上で?におわせ?を行っていた背景も合わせ、フィギュアスケート界のビッグカップ