競輪の２０２５年優秀選手表彰式典が２５日、都内のホテルで故𥶡仁親王の長女・彬子女王殿下ご臨席のもと、関係者、ファンら約４００人を集めて盛大に行われ、男女のＭＶＰ郡司浩平（３５＝神奈川）、佐藤水菜（２７＝神奈川）をはじめ表彰選手１７人（窪木一茂は欠席）が登壇した。郡司は６回目の挑戦で「ＫＥＩＲＩＮグランプリ」（平塚）を優勝。賞金王にも輝き、初の最優秀選手賞選出となった。チャンピオンブレザ