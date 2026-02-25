IVEのガウルが、大人びた魅力でファンの心を射止めた。ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し「ブラックホール」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。【写真】ガウルの“大胆イメチェン”「可愛すぎて大優勝」公開された写真には、カメラをクールに見つめるガウルの姿が収められている。ホワイトのトップスにタイトなビスチェ、そして脚の長さを強調するレザーのフレアパンツを合わせたモノトーンコーデは、彼女の