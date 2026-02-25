栗林公園高松市栗林町 特別名勝・栗林公園（高松市）で2026年3月5日から5月31日まで「福を招く縁起物展」を開催されます。讃岐民芸館と商工奨励館東館で観覧無料（入園料は必要）。 松竹梅と鶴亀の模様をあしらった蒲団や、島根・出雲地方に伝わる張子虎、厄払いや無病息災を祈る獅子頭、商売繁盛などを願う縁起物のはちまきだるまなどが展示されます。 縁起物には長寿や健康といった願いが込められ、各地域の伝統技術