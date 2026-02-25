3月開幕の春の甲子園＝センバツ高校野球に出場する九州国際大学付属高校の野球部が25日、北九州市長を表敬訪問しました。「目標は全国制覇」と健闘を誓いました。北九州市の武内市長を表敬訪問したのは、九州国際大学付属高校野球部の監督や選手ら6人です。九国大付属の野球部は去年11月、明治神宮大会に九州代表として出場し、福岡県勢としては25年ぶりの優勝を果たしました。 春のセンバツへの出場は4年ぶり4度目で、バッテリ