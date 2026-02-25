公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）と公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会（JPC）は25日、ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックに出場した日本選手団による「TEAM JAPAN 応援感謝パレード」を4月25日に開催すると正式発表した。東京都中央区の日本橋周辺、コレド室町テラス大屋根広場を出発し日本橋中央通りをパレードする予定。ミラノ五輪で史上最多24個（金5、銀7、銅12）のメダルを獲得し