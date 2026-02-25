新年度予算案を巡り、25日に開かれた与野党の参院国会対策委員長の会談で、「年度内成立は困難だ」として暫定予算の編成を求める意見が野党側から相次いだ。国会内で開かれた12党派の会談後、記者団の取材に応じた立憲民主党の斎藤国対委員長によると、新年度予算案について「審議は十分な時間をとって行うべきだ」との意見が多くあったという。そして、「年度内成立は困難だ」として、ほとんどの野党から与党に対し、暫定予算を編