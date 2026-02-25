横綱・大の里（25）が25日、大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）を前に大阪府庁を表敬訪問し、吉村洋文知事と懇談した。大の里は昨年春場所で3回目の優勝を12勝して飾り、翌夏場所後の綱獲りへつなげた。歴代優勝力士に引き継がれる知事杯を返還し、知事賞を受け取った。懇談では吉村氏から、「今年も優勝を。千秋楽はうかがいますので」と春場所連覇を求められた。これに「また稽古のギアを上げて、初日に間