ピープルパワー革命の記念碑前で開かれたフィリピン政府の式典＝25日、マニラ（共同）【マニラ共同】フィリピンで1986年、現大統領の父、マルコス氏＝89年死去＝の独裁体制を民衆が打倒した「ピープルパワー革命」から40年を迎えた25日、各地で記念行事が開かれた。ただ、現政権はこの日を祝日から除外し、首都マニラで小規模な式典を開催。マルコス一族にとっての負の歴史の忘却を図っているとして、市民から憤る声が上がった。