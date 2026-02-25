MBSテレビ「MBS マンスリーリポート」（毎月第1日曜早朝）の次回、3月1日放送（前5・15、関西ローカル)で、阪神戦中継での伝説の言い間違いの話題が取り上げられる。同番組は毎月開催される番組審議会で出た意見や提言について報告するほか、特集コーナーでは、視聴者に「放送」についてより広く深く知ってもらうため、MBS が制作している番組やイベントの舞台裏、そこで働くスタッフについてなど“放送局のシゴト”を様々に取