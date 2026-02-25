「久しぶりに実家に帰省したら、20年間未開封で保管していたはずのポーションを親父が勝手に空けて飲んでいた上に、空き瓶が綺麗だと思った母親が花瓶に使用しており、玄関に一輪の花が刺して置いてありました」【写真】『ファイナルファンタジーXII』のポーション空瓶を「母親が花瓶に」…同様の経験をした方は多数SF作家やゲームレビュアーとして活躍する赤野工作さん（@KgPravda）。Xのアカウント「模範的工作員同志／赤野工作