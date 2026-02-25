「新ヤリス」のモデリスタカスタムとは！トヨタのコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルが2026年3月2日に発売されます。同年2月20日に発表された改良モデルでは、利便性と質感が大幅に向上しており、特にハイブリッド車の走行性能を際立たせました。【画像】超カッコいい！ これが「新たなヤリス」です！（30枚以上）まず目を引くのは、これまで要望の多かった装備の標準化です。ハイブリッド車には「電動パーキングブレ