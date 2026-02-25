東京オートサロンにプラスしてド迫力に2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）を会場に開催された西日本最大のカスタマイズカーのイベント「大阪オートメッセ2026」に、カスタマイズパーツ販売などを手がける「KUHL JAPAN（クールジャパン）」が出展しました。同社が誇るデモカーが10台展示されたほか、トークショーや大商談会などが行われ、多くの来場者でにぎわっていました。ブースの中央に