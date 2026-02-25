昨秋以降、記録的な少雨に見舞われている九州北部は24日から25日朝にかけ、今年一番の雨量を記録した。降り始めからの雨量は福岡都市圏で60ミリを超えるなど昨年12月25日以来のまとまった雨に。ただし、懸念されている渇水の危機を脱するまでには至らず、25日時点で福岡県の主要ダムの貯水率は前日から横ばいの36・6％止まり。今後の見通しも当面は明るくない。福岡管区気象台によると、降り始めからの雨量は福岡市中央区で60