総重量1kg超えの衝撃！ 『伝説のすた丼屋』から肉×ニンニク×背脂が暴れる「G系」新メニュー4種が一斉登場新生活の準備でバタバタする3月、ガッツリ食べて活力をチャージしたい方に朗報です！2月27日より『伝説のすた丼屋』から、ブランドの原点である“ボリューム”を極限まで高めた「G系」メニュー全4種が期間限定で登場します。メインとなるのは、秘伝のニンニク醤油ダレで炒めた豚カタ肉に、砕いたニンニクと背脂をガ