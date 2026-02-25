韓国の俳優イ・ソンギョンが、2024年12月以来約1年半ぶりとなる来日イベント『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』を5月9日に東京・豊洲PITで開催することが決定した。【動画】チェ・ジョンヒョプのキラキラ笑顔が眩しい…『君がきらめく季節に』最新主演ドラマ『君がきらめく季節に』がDisney+（ディズニープラス）にて配信がスタートし、話題となっているイ・ソンギョン。2008年スーパーモデル