プロ野球・DeNAは25日、宮城滝太投手が26日から1軍に合流することを発表しました。宮城投手はプロ8年目の育成出身右腕で、2022年7月に支配下選手契約を結びます。昨季は50試合に登板し防御率2.09をマーク。キャンプ期間中には練習試合とオープン戦にそれぞれ1試合1イニング登板しました。DeNAは沖縄県宜野湾市で行っていた1軍春季キャンプが23日に打ち上げ。中頭郡嘉手納町で行っていた2軍キャンプは22日に終了し、28日に横浜スタ