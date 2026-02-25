プロボクシングの帝拳ジムは25日、WBC世界バンタム級2位・那須川天心選手の再起戦を発表。4月11日に両国国技館にて同級1位で元2階級制覇王者のファン・フランシスコ・エストラーダ選手(メキシコ)と対戦することとなりました。那須川選手といえば、過去にキックボクシングで42戦全勝を成し遂げたスーパースターで、2022年6月に行われた武尊選手との試合を最後にプロボクサーへ転向。そして2023年4月にプロデビューして以来、7戦全勝