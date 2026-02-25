イギリスのシンクタンクは、世界の軍事情勢を分析した最新の報告書で、世界の防衛費の総額が過去最高となったと明らかにしました。IISS＝国際戦略研究所が24日に公表した「ミリタリー・バランス」によりますと、2025年の世界の防衛費は前の年と比べ2.5％増えて、およそ2兆6300億ドル、日本円でおよそ410兆円にのぼり、過去最高を更新しました。最も多いのはアメリカで、次いで中国となっていて、日本は9番目でした。報告書では、ア