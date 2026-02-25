ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢史上初フィギュアスケートのペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが25日、会見を行いました。りくりゅうペアは現地15日のショートプログラム(SP)ではリフトのミスが響き5位発進となりましたが、翌日のフリーで完璧な演技を披露し、逆転で金メダルに輝きました。ショートプログラム後について、木原選手は「ショートの直後は絶望感しか残っていなくて、