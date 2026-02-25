記者会見するスノーボードの（左から）長谷川帝勝、木村葵来、木俣椋真＝25日、福島県磐梯町スノーボードの全日本選手権ビッグエア（BA）が26日に福島県磐梯町の星野リゾートネコママウンテンで行われる。前日記者会見にミラノ・コルティナ冬季五輪代表勢が出席し、男子で金メダリストの木村葵来（ムラサキスポーツ）は「日本一を決める大会に勝てば、この先もナンバーワンとして戦える。やるべきことがいつも通りにできれば」と