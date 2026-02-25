ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は25日に予選2日目が行われた。藤原菜希（39＝東京）は2日目5Rで4コースから展開もなく6着に終わったものの「バランスが取れていて全体に悪くない」と手応えはまずまずの様子だった。昨年はなかなか調子が上がらなかったが直近は3節連続で優出中とリズムアップに成功。「最近はいいですよ。今節はガツンといきたい」と気持ちを込める。前々節にフライング