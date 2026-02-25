与野党は２５日、衆院予算委員会で２７日に２０２６年度予算案の実質審議に入ることで合意した。同委で２７日と３月２、３両日に高市首相と全閣僚が出席する基本的質疑を行い、質問時間の配分は「与党２割、野党８割」とする。与野党の協議では、中道改革連合の長妻昭・元厚生労働相が、予算案の今年度内の成立を前提とせずに審議し、暫定予算を編成することを求めた。自民党の斎藤健・元経済産業相は持ち帰った。