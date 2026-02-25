「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２５日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。３月開催の大相撲春場所（大阪）の番付発表が２４日にあり、応援する藤島部屋から３力士が昇進することに歓喜の表情を浮かべ、エールを送った。西村氏は２４日が番付発表であることは認識していて気になっていたという。しかし、朝から多忙のなか、番付発表を失念していたところ携帯