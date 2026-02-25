演歌歌手辰巳ゆうと（28）が25日、東京・葛飾区のアリオ亀有で新曲「ロンリー・ジェネレーション」の発売記念イベントを行った。終了後に取材に応じた。◇◇◇−終えた今の気持ちは初めてお邪魔させていただいた亀有。最初は正直、不安もあったんですけど、ファンの人がめちゃめちゃ温かく迎えてくださった。すげー盛り上げてくださったんで、めちゃめちゃ楽しかったです。−みんなオールスタンディ