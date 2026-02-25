不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は、2026年2月19日、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した 住みたい街ランキング 九州圏版」を発表した。「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した 住みたい街ランキング 九州圏版」本調査は、LIFULL HOME'Sに掲載された物件への問合せ数を駅別に集計したもの。アンケートではなく、実際の問合せ数をもとに集計している。調査期間は2025年1月1日から12月31日、調査対象はLIFULL HOME'Sに