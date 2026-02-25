【モデルプレス＝2026/02/25】韓国俳優のビョン・ウソクがシャンパンメーカーのブランドアンバサダーに就任した。【写真】韓国人気俳優が坂口健太郎＆TWICEサナと3ショット◆ビョン・ウソクの起用理由ドラマ「ソンジェ背負って走れ」（2024）などで話題となり、安定した演技力と存在感で注目を集めてきたウソク。洗練された雰囲気や誠実な姿勢、ポジティブなイメージがブランドが掲げる「輝かしい夢（Brilliant Dream）」と合致し